За получение взятки от пьяного водителя в Пскове будут судить инспектора ДПС

12:20, 14 апреля 2017, ПАИ

Бывшего инспектора дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Пскову будут судить за получение взятки. Основанием возбуждения уголовного дела послужили материалы деятельности оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, 15 марта 2016 года полицейский во время несения службы на Октябрьском проспекте выявил факт остановки водителя легкового автомобиля в запрещенном месте. Используя свой алкотестер, страж порядка заявил о нахождении автомобилиста в состоянии алкогольного опьянения и потребовал от него взятку в размере 30 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Спустя час полицейского задержали сотрудники собственной безопасности УМВД России по Псковской области при получении от водителя оговоренной суммы денег.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.