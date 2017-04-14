С горохом и ситом спустились в подземелье Покровской башни будущие псковские экскурсоводы

13:16, 14 апреля 2017, ПАИ

Будущие псковские экскурсоводы с горохом и ситом спустились в подземелье Покровской башни в Пскове. Как пояснила Псковскому агентству информации слушательница курсов экскурсоводов в псковском филиале Российской международной академии туризма, руководитель отдела маркетинга и рекламы Северо-Западного центра социологии и маркетинга Марина Кожевникова, таким образом, она с коллегами готовилась к учебному зачёту.

«Дело в том, что мы приступили к разработке нового экскурсионного маршрута в районе Покровского угла, Покровской башни. Основная тема экскурсии - подземные ходы, слухи Покровской башни, история Покровского комплекса, в частности, во время осады Пскова войсками польского короля Стефана Батория. Планируется, что это будет не просто исторический рассказ, а, скорее, прогулка с элементами интерактива», - уточнила Марина Кожевникова.

Вместе с Мариной Кожевниковой разработкой новой экскурсии занимаются Регина Малашук и Анна Крылова. Также к работе удалось привлечь историков, археологов, музейщиков. «Во время экскурсии можно будет увидеть, как «слушали подкопы». Специально для этого использовались горох и сито. Мы бы хотели задействовать и ребят-реконструкторов в стрелецких костюмах, с луками, чтобы можно было посмотреть оружие, пострелять. А заканчиваться маршрут мог бы в ближайшем гостевом доме, например, чаепитием», - добавила Марина Кожевникова.

По её словам, экскурсия пока ещё представляет из себя пробный учебный урок к зачёту на курсах экскурсоводов, однако уже в мае будущие специалисты получат удостоверения, займутся дальнейшей разработкой экскурсии и отдадут материалы на утверждение методистам.