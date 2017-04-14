0
10:51
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию
09:57
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова
16:00
ТОП-10 самых дорогих маленьких квартир Пскова: фантастические запросы и где они обитают
12:37
В Пскове появится кафе-дебаркадер
15:16
Рядом с кинотеатром «Победа» в Пскове хотят построить торгово-офисный центр
13:48
Обратить внимание на псковское «Моглино» рекомендовал посол России министру сельского хозяйства Латвии
11:59
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Экономика

Турецкие томаты под видом грибов пытался доставить белорусский перевозчик в Псковскую область

Сегодня, 14 апреля, в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района задержано автотранспортное средство с подкарантинной продукцией, которую везли из Белоруссии по документам на товар-прикрытие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Перевозчик предоставил товаротранспортные документы на солёные грибы, а при проведении досмотра видимой части груза были обнаружены свежие томаты, выращенные в Турции. Их вес составил около 20 тонн. Автомобиль с растительным грузом доставили на склад для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Решение о дальнейшем использовании груза растительного происхождения будет принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию
14 апреля 2017
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию 7
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова
14 апреля 2017
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова
В Пскове появится кафе-дебаркадер
13 апреля 2017
В Пскове появится кафе-дебаркадер 8
Рядом с кинотеатром «Победа» в Пскове хотят построить торгово-офисный центр
12 апреля 2017
Рядом с кинотеатром «Победа» в Пскове хотят построить торгово-офисный центр 17
Обратить внимание на псковское «Моглино» рекомендовал посол России министру сельского хозяйства Латвии
12 апреля 2017
Обратить внимание на псковское «Моглино» рекомендовал посол России министру сельского хозяйства Латвии
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12 апреля 2017
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Пасхальный стол жителям Псковской области обойдётся в 659 рублей
12 апреля 2017
Пасхальный стол жителям Псковской области обойдётся в 659 рублей 1
Критерии по оценке подверженности субъектов бизнеса риску разработают в Псковской области
11 апреля 2017
Критерии по оценке подверженности субъектов бизнеса риску разработают в Псковской области

Идет загрузка...