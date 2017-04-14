Турецкие томаты под видом грибов пытался доставить белорусский перевозчик в Псковскую область

13:06, 14 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 14 апреля, в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района задержано автотранспортное средство с подкарантинной продукцией, которую везли из Белоруссии по документам на товар-прикрытие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Перевозчик предоставил товаротранспортные документы на солёные грибы, а при проведении досмотра видимой части груза были обнаружены свежие томаты, выращенные в Турции. Их вес составил около 20 тонн. Автомобиль с растительным грузом доставили на склад для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Решение о дальнейшем использовании груза растительного происхождения будет принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.