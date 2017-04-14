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Общество

Пользоваться порталом госуслуг научит псковичей библиотека

17 апреля в 10:00 Информационный центр Псковской областной научной универсальной библиотеки (Псков, улица Профсоюзная, дом 2) приглашает на День информации «Портал госуслуг - доступно, интересно, открыто!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Встреча посвящена работе портала госуслуг. На ней предлагается обсудить, для чего создан портал, как им пользоваться, какие услуги можно получить, что можно оплатить на портале, как сэкономить на оплате государственных пошлин.

О преимуществах электронного способа взаимодействия с государственными структурами расскажут сотрудники Государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области.

Организаторы мероприятия напомнили, что в настоящее время в Псковской области  сосуществуют три формы подачи документов в государственные органы: обращение непосредственно в государственное учреждение, обращение в Многофункциональный Центр или использование электронного государственного портала (www.gosuslugi.ru).

Дополнительную информацию можно получить по телефону в Пскове 72-32-28.

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