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Максим Жаворонков в составе псковских «Барсов» примет участие в хоккейном матче за первое место во втором дивизионе

Заместитель губернатора Псковской области — руководитель аппарата администрации Максим Жаворонков примет участие в хоккейном матче за первое место во втором дивизионе в составе команды «Барсы», которая сразится со сборной «Остров». Матч состоится в субботу, 15 апреля, в Ледовом дворце в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вместе с заместителем губернатора на лед выйдут три тренера и директор спортивного комплекса Владимир Шмелев. Начало игры в 19:45, вход свободный.

Награждение победителей запланировано на 21:45. Лучшим игрокам вручат кубки и медали.

Добавим, что в настоящий момент на счету «Барсов» 27 очков, а у команды «Остров» — 26.

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