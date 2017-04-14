Определена программа кулинарных и творческих мастер-классов на выставке «Время отдыхать» в Пскове

14:59, 14 апреля 2017, ПАИ

Определена программа кулинарных и творческих мастер-классов, которые пройдут на псковской выставке-ярмарке «Время отдыхать». Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова.

«Особое внимание будет уделено кулинарным мастер-классам, - уточнила Анастасия Иванова. - Ведь в рамках турвыставки будет работать одна из площадок Праздника псковского пирога - «Время отдыхать в России и есть пироги в Пскове». Гастрономический туризм сейчас очень динамично развивающееся и перспективное направление, мы хотим показать, что и у нас в регионе есть свои интересные кулинарные традиции, есть не только что посмотреть, но и попробовать на вкус».

Интерактивная программа туристической выставки-ярмарки «Время отдыхать» 22 апреля на стадионе «Машиностроитель»:

10:00 — начало работы

12:00 — торжественное открытие

14:00 – розыгрыш призов среди пекарей псковских пирогов

15:30 – розыгрыш призов от компании «Славянский тур»

Кулинарные мастер-классы:

12:00 – мастер-класс по украшению пряничных домиков от первой кулинарной мастерской «Хлебосол»

12:20 - мастер-класс по завариванию чая и сбитня от компании Столбушинский продукт

12:40 - мастер-класс по изготовлению хлеба без муки и воды от «Хлебного хутора»

13:30 — мастер-класс по изготовлению зеленых конфет из дикорастущих трав от «Хлебного хутора»

13:50 - мастер-класс «Изготовление пастилы в домашних условиях. Натуральные и полезные сладости» от компании «Сашкины радости, Мишуткины сладости»:

14:00 — дегустация пряников от мастерской «Изборский пряник»

14:10 - мастер-класс по изготовлению осетинских пирогов от пекарни «Маруся»

14:40 - дегустация сыров от семейной сыроварни Саловых

14:50 – дегустация сыров от гостеприимной фермы «Бебешкино»

15:00 - мастер-класс по приготовлению бисквитных мини-пирожных от первой кулинарной мастерской «Хлебосол»

16:00 - мастер-класс по выпечке псковских пирожков от кондитерской «МИША»

18:00 - мастер-класс по приготовлению шоколадного печенья с зефиром и шоколадной глазурью от первой кулинарной мастерской «Хлебосол»

Творческие мастер-классы:

12:30 – мастер-класс «Веселые шляпки» от «Мамы, которая шьет»

13:00 - мастер-класс по изготовлению традиционной куклы-мотанки «зайчик» (мастер Татьяна Григорьева)

13:20 - мастер класс по изготовлению коллажа о путешествии: «Из Пскова с любовью» (художник Мария Воробьева - автор проекта «Псковский кукольный дом»)

14:20 - мастер класс «Акварельная открытка: рисуем псковский пирог» (мастер Любовь Жигалова)

15:00 - мастер класс «Розочка-брошь из ткани» (мастер Татьяна Васильева)

Туристическая выставка-ярмарка «Время отдыхать» проводится АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» при поддержке госкомитета Псковской области по культуре, партнером кулинарной программы мероприятия выступает первая кулинарная мастерская «Хлебосол».

Ярмарка пройдет в рамкахмеждународного этногастрономического форума «Вкус без границ», который пройдет в Пскове 20-22 апреля.