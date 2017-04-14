Определена программа кулинарных и творческих мастер-классов на выставке «Время отдыхать» в Пскове
Определена программа кулинарных и творческих мастер-классов, которые пройдут на псковской выставке-ярмарке «Время отдыхать». Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова.
«Особое внимание будет уделено кулинарным мастер-классам, - уточнила Анастасия Иванова. - Ведь в рамках турвыставки будет работать одна из площадок Праздника псковского пирога - «Время отдыхать в России и есть пироги в Пскове». Гастрономический туризм сейчас очень динамично развивающееся и перспективное направление, мы хотим показать, что и у нас в регионе есть свои интересные кулинарные традиции, есть не только что посмотреть, но и попробовать на вкус».
Интерактивная программа туристической выставки-ярмарки «Время отдыхать» 22 апреля на стадионе «Машиностроитель»:
10:00 — начало работы
12:00 — торжественное открытие
14:00 – розыгрыш призов среди пекарей псковских пирогов
15:30 – розыгрыш призов от компании «Славянский тур»
Кулинарные мастер-классы:
12:00 – мастер-класс по украшению пряничных домиков от первой кулинарной мастерской «Хлебосол»
12:20 - мастер-класс по завариванию чая и сбитня от компании Столбушинский продукт
12:40 - мастер-класс по изготовлению хлеба без муки и воды от «Хлебного хутора»
13:30 — мастер-класс по изготовлению зеленых конфет из дикорастущих трав от «Хлебного хутора»
13:50 - мастер-класс «Изготовление пастилы в домашних условиях. Натуральные и полезные сладости» от компании «Сашкины радости, Мишуткины сладости»:
14:00 — дегустация пряников от мастерской «Изборский пряник»
14:10 - мастер-класс по изготовлению осетинских пирогов от пекарни «Маруся»
14:40 - дегустация сыров от семейной сыроварни Саловых
14:50 – дегустация сыров от гостеприимной фермы «Бебешкино»
15:00 - мастер-класс по приготовлению бисквитных мини-пирожных от первой кулинарной мастерской «Хлебосол»
16:00 - мастер-класс по выпечке псковских пирожков от кондитерской «МИША»
18:00 - мастер-класс по приготовлению шоколадного печенья с зефиром и шоколадной глазурью от первой кулинарной мастерской «Хлебосол»
Творческие мастер-классы:
12:30 – мастер-класс «Веселые шляпки» от «Мамы, которая шьет»
13:00 - мастер-класс по изготовлению традиционной куклы-мотанки «зайчик» (мастер Татьяна Григорьева)
13:20 - мастер класс по изготовлению коллажа о путешествии: «Из Пскова с любовью» (художник Мария Воробьева - автор проекта «Псковский кукольный дом»)
14:20 - мастер класс «Акварельная открытка: рисуем псковский пирог» (мастер Любовь Жигалова)
15:00 - мастер класс «Розочка-брошь из ткани» (мастер Татьяна Васильева)
Туристическая выставка-ярмарка «Время отдыхать» проводится АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» при поддержке госкомитета Псковской области по культуре, партнером кулинарной программы мероприятия выступает первая кулинарная мастерская «Хлебосол».
Ярмарка пройдет в рамкахмеждународного этногастрономического форума «Вкус без границ», который пройдет в Пскове 20-22 апреля.