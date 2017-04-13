Квесты и экскурсии пройдут в Пскове к Международному дню памятников и исторических мест

13:57, 14 апреля 2017, ПАИ

Квесты и экскурсии пройдут в Пскове к Международному дню памятников и исторических мест (18 апреля). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этот день учащиеся 5-7 классов смогут принять участие в общегородском школьном квесте «Открой свой Псков». Совершив прогулку по городу и выполнив несколько заданий, они проверят свои знания о Пскове, откроют для себя его архитектурные памятники и связанные с ними страницы истории. Подготовиться к квесту, а также поучаствовать в других конкурсах проекта можно в группе «ВКонтакте» «Открой свой Псков».

Также 18 апреля студенты 3 курса исторического факультета ПсковГУ проведут квест «Православные святыни древнего Пскова». Поскольку в этом году Международный День памятников и исторических мест совпал с пасхальной неделей, студенты решили посвятить его псковским храмам и духовным традициям псковичей. Участниками пасхального квеста станут сборные команды школьников, студентов и взрослых псковичей и гостей города.

Одновременно состоится акция «А знаете ли вы?», совмещающая опрос и информирование псковичей и гостей города о Дне памятников и исторических мест, тех или иных историко-культурных объектах нашего Пскова. Просветительская акция проводится уже второй раз.

Кроме того, 18 апреля с 18:30 до 19:30 волонтеры-экскурсоводы ждут всех желающих на познавательные прогулки по Псковскому кремлю и набережным реки Псковы. Записаться на экскурсию можно предварительно направив заявку с указанием фамилии, инициалов участников и номера телефона на электронный адрес pskov.gid@yandex.ru или в группе «ВКонтакте» «Довмонтов город». Сбор групп для прогулки по Кремлю в 18:30 у Приказных палат.

«В прошлое на велосипеде» - так называется первый проект псковского велодвижения VELOVE, родившийся во взаимодействии с Управлением культуры администрации Пскова, который будет приурочен ко Дню памятников и исторических мест. Акция, которая пройдет в формате велоэкскурсии, позволит любителям велосипедов познакомиться с рядом уникальных памятников псковской старины: возрожденной церковью Георгия со Взвоза, Покровской башней и другими.

В ближайшие дни пройдет еще несколько мероприятий, приуроченных ко Дню памятников и исторических мест: методический семинар для экскурсоводов-волонтеров, презентация сладких новинок, посвященных историко-культурным памятникам Пскова и другое.

Управление культуры администрации Пскова приглашает к сотрудничеству всех, кто в той или иной форме готов поделиться с псковичами и гостями города знаниями о его уникальных памятниках.