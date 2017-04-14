Елена Бибикова: Задача государства сделать так, чтобы с выходом на пенсию жизнь не заканчивалась

13:41, 14 апреля 2017, ПАИ

Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова приняла участие в работе круглого стола по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года в Вологодской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора, на заседании обсудили проблемы старения населения, дифференцированный подход при оказании социального и медицинского обслуживания граждан старшего поколения, а также актуальность мероприятий по созданию условий для активного долголетия.

«Недостаточная рождаемость и высокая смертность в трудоспособном возрасте являются главными причинами старения населения нашей страны. По прогнозам, к 2030 году численность пенсионеров сравняется с числом трудоспособных граждан, - сообщила Елена Бибикова. - Ухудшение соотношения между численностью работающих и неработающих приводит к изменению рынка труда, ведет к неизбежному росту расходов на пенсионное обеспечение, медицинское и социальное обслуживание».

Задача общества и государства сделать так, чтобы с выходом на пенсию жизнь не заканчивалась, подчеркнула сенатор. «Возможность продолжить работу, участвовать в общественной и политической жизни, вести здоровый образ жизни, а также занятия физической культурой, посещение театров, музеев, выставок, саморазвитие и самообразование, - все это наполняет жизнь пожилых людей смыслом и силами», - отметила Елена Бибикова.

В ходе круглого стола обсудили стимулирование занятости граждан пожилого возраста, формирование здорового образа жизни, необходимость профилактики и раннего диагностирования заболеваний, а также усиление мер социальной поддержки, предусмотренных Стратегией. Особое внимание было уделено положению пенсионеров в стране, рассказали в аппарате сенатора.

Участники заседания также посетили Областной специальный дом для одиноких престарелых, оценили условия проживания в стационаре и отметили огромный вклад обслуживающего персонала в создание домашней атмосферы.

В работе круглого стола приняли участие представители региональной исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и социальных учреждений.