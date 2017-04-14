Мужчина на кухне - 2.0. № 9: Шоу-бизнес-ланч (ФОТО, ВИДЕО)

17:35, 14 апреля 2017, ПАИ

Николай Королев, очередной участник проекта «Мужчина на кухне», - фигура Пскове, безусловно, знаковая. Относиться к его работе и творчеству можно по-разному, но факт остается фактом: Королев – самая известная, яркая и успешная фигура в псковском «шоубизе». В проекте Псковского агентства информации он раскрылся с новой стороны: как кулинар. Хотя и признался, что жена, узнав о намечающейся съемке, «долго смеялась».

Николай, собственно, и не скрывает, что готовит крайне редко: ему просто некогда. Последний раз, по его словам, он делал это 31 декабря: нарезал «Оливье», потому что жена уже не успевала. Как и любой среднестатистический мужчина, он, конечно, при необходимости варит макароны и жарит яичницу. Но за «высокую кухню» в семье, безусловно, отвечает она: супруга Вика.

Из собственных гастрономических подвигов Николай Королев вспомнил разве что трубочки с кремом, которые он с успехом делал в 9 классе, и запеченные с сахаром яблоки, которые в голодные 1990-е были самым доступным десертом…

Шоумен утверждает, что неприхотлив в еде, и «котлетки с пюрешечкой» для него – самое то! Однако, при случае любит и погурманствовать. В Питере его любимое место - ресторан «Баклажан» международного холдинга Ginza Project. А в Пскове Королев любит зайти в Old Krom Grill & Pub - тамошние куриный шашлык и баранина в фирменном соусе произвели на него неизгладимое впечатление.

Специально для читателей ПАИ Николай приготовил салат, который он называет «Капрезе», и печеные яблоки с медом и корицей.

Ингредиенты:

- моцарелла;

- помидоры;

- листья салата;

- красный лук;

- оливковое масло;

- винный уксус;

- набор, включающий в себя специальный соус и гренки;

- яблоки;

- мед;

- корица.

Рецепт:

Нарезаем помидорки черри на четвертинки.

Листья салата режем не слишком мелко, чтобы их можно было потом подцепить вилкой.

Моцареллу - кубиками.

Лук режем кольцами.

Все ингредиенты выкладываем слоями, но не перемешиваем. Я предпочитаю не солить: соус достаточно пикантный, но если надо - каждый посолит салат самостоятельно у себя в тарелке.

Смешиваем оливковое масло и винный уксус, добавляем «секретный ингредиент» из пакетика «Кнорр» для «Цезаря».

Поливаем соусом салат.

Из яблок вырезаем сердцевинки.

Кладем мёд. У меня он - с «Медового фестиваля» ПАИ!

Немного корицы...

И в духовку на полчаса при температуре 150 градусов.

Легкий салат и вкусный десерт готовы!