Мужчина на кухне - 2.0. № 9: Шоу-бизнес-ланч (ФОТО, ВИДЕО)
Николай Королев, очередной участник проекта «Мужчина на кухне», - фигура Пскове, безусловно, знаковая. Относиться к его работе и творчеству можно по-разному, но факт остается фактом: Королев – самая известная, яркая и успешная фигура в псковском «шоубизе». В проекте Псковского агентства информации он раскрылся с новой стороны: как кулинар. Хотя и признался, что жена, узнав о намечающейся съемке, «долго смеялась».
Николай, собственно, и не скрывает, что готовит крайне редко: ему просто некогда. Последний раз, по его словам, он делал это 31 декабря: нарезал «Оливье», потому что жена уже не успевала. Как и любой среднестатистический мужчина, он, конечно, при необходимости варит макароны и жарит яичницу. Но за «высокую кухню» в семье, безусловно, отвечает она: супруга Вика.
Из собственных гастрономических подвигов Николай Королев вспомнил разве что трубочки с кремом, которые он с успехом делал в 9 классе, и запеченные с сахаром яблоки, которые в голодные 1990-е были самым доступным десертом…
Шоумен утверждает, что неприхотлив в еде, и «котлетки с пюрешечкой» для него – самое то! Однако, при случае любит и погурманствовать. В Питере его любимое место - ресторан «Баклажан» международного холдинга Ginza Project. А в Пскове Королев любит зайти в Old Krom Grill & Pub - тамошние куриный шашлык и баранина в фирменном соусе произвели на него неизгладимое впечатление.
Специально для читателей ПАИ Николай приготовил салат, который он называет «Капрезе», и печеные яблоки с медом и корицей.
Ингредиенты:
- моцарелла;
- помидоры;
- листья салата;
- красный лук;
- оливковое масло;
- винный уксус;
- набор, включающий в себя специальный соус и гренки;
- яблоки;
- мед;
- корица.
Рецепт:
Нарезаем помидорки черри на четвертинки.
Листья салата режем не слишком мелко, чтобы их можно было потом подцепить вилкой.
Моцареллу - кубиками.
Лук режем кольцами.
Все ингредиенты выкладываем слоями, но не перемешиваем. Я предпочитаю не солить: соус достаточно пикантный, но если надо - каждый посолит салат самостоятельно у себя в тарелке.
Смешиваем оливковое масло и винный уксус, добавляем «секретный ингредиент» из пакетика «Кнорр» для «Цезаря».
Поливаем соусом салат.
Из яблок вырезаем сердцевинки.
Кладем мёд. У меня он - с «Медового фестиваля» ПАИ!
Немного корицы...
И в духовку на полчаса при температуре 150 градусов.
Легкий салат и вкусный десерт готовы!
Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Империал» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда!