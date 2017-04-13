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Женщина попала под колёса «Ауди» на Кузнецкой в Пскове

13 апреля в 8:30 в Пскове у дома № 1 по улице Кузнецкой 59-летний водитель «Ауди 80» сбил 43-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пешехода пришлось госпитализировать.

В этот же день в 12:40 в Великих Луках у дома № 1 по улице Горецкой 17-летний подросток на «Мерседес Бенц», не имеющий водительских прав, при выезде на регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении ВАЗ-2115 и столкнулся с ним. В результате ДТП пострадала 55-летняя водитель ВАЗа, она получила незначительные травмы.

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