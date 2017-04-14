Как купить загородный дом или участок уже в этом сезоне?

14:18, 14 апреля 2017, ПАИ

Если от реализации давней мечты о собственном загородном доме или земельном участке вас отделяет всего несколько шагов, то эта информация, наверняка будет вам в помощь.

Итак, если решение о покупке дома или участка уже принято и у будущего собственника есть определенные денежные средства, или, как минимум, понимание, где их можно взять, следующим шагом будет подбор подходящего варианта. Предложения загородной недвижимости нашего региона скудными не назовешь. Здесь есть все – от сарайчика на дачном участке до коттеджей в несколько этажей на гектарах земли. И чем яснее покупатель понимает свои потребности и возможности, тем скорее он сможет приступать к освоению приобретенной территории.

Если ваши мечты ограничиваются собственными яблочками и возможностью пожарить шашлыки на свежем воздухе – то небольшого участка в 6-10 соток вам может быть вполне достаточно. Если же вы намерены сменить прописку, то здесь следует рассматривать варианты, обладающие целым рядом характеристик.

Важно помнить, что оформить регистрацию на землях сельхозназначения и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных в пределах границ населенного пункта можно лишь в том случае, если находящийся на них коттедж или дом попадают под определение «объект капитального строительства». Что значит: имеет капитальные стены, подключен к электричеству, центральным или локальным системам отопления, канализации и водоснабжения.

Кроме этого, важно понимать свои силы – если вы не являетесь «огородником-фанатом» и не планируете засаживать гектары картошкой, то даже если цена объекта вас прельщает, то не стоит забывать, что в последствии за излишние сотки вам придется платить налог, а в случае неиспользования земель по назначению, неприятным бонусом к покупке может стать солидный штраф.

Одним словом, еще до начала подбора подходящего варианта будущему собственнику следует определить: что ищем - дом или участок под дом, для каких целей планируется покупка, размер участка и примерный метраж дома, бюджет приобретения, удаленность от города, минимальный набор необходимых коммуникаций. После этого можно приступать к подбору подходящих по критериям вариантов. Сделать это можно обратившись на один из популярных сайтов объявлений. С помощью фильтра по населенному пункту можно составить список вариантов, подходящих под запрос. После этого будущему «землевладельцу» останется только проверять актуальность объявлений, отфильтровывать устаревшие, созваниваться с владельцами и выезжать на просмотры.

Существует и другой, более быстрый и «цивилизованный» способ. На сайте www.aventin-pskov или по телефону 29-84-84 можно оставить свою заявку на подбор объектов, подходящих под запрос и, получив подборку актуальных вариантов, отправиться в удобное для покупателя время на просмотр всех этих объектов. Экскурсии проводятся в индивидуальном формате. То есть вам не придется ждать, либо торопиться, ловя взгляды других участников поездки – специалист «Авентин – Псков» проводит экскурсию только для вас. И вы можете взять с собой до 3 родственников, чтобы посоветоваться прямо на месте. Если у вас нет личного транспорта, сотрудники центра недвижимости провезут вас по выбранным объектам на своем автомобиле.

В общем, если уже этой весной вы хотите наслаждаться плодами своих садово-огородных трудов, скорее определяйтесь с критериями поиска и передавайте эти хлопоты профессионалам или же самостоятельно собирайте информацию в открытых источниках. Главное – ловите момент и пользуйтесь обширным выбором, который этой весной предлагает псковский рынок загородной недвижимости.