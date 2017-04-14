5 лет исполнилось псковским народным дружинам

16:12, 14 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 14 апреля, в Управлении МВД России по Пскову состоялось торжественное заседание, посвященное 5-й годовщине со дня образования добровольных народных дружин в городе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в совещании приняли участие заместитель начальника УМВД России по городу Пскову полковник Василий Софин, заместитель главы города Владимир Воробьёв, советник главы администрации Пскова Владимир Михайлов, руководитель штаба народных дружин муниципального образования Владимир Воробьёв, председатель Общественного совета при городском УМВД Виктор Саханенок, председатель Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Константин Марченко, а также представители псковских народных дружин.

Открывая заседание, Василий Софин отметил, что Псков одним из первых в России начал возрождать народные дружины. «Граждане стали к вам обращаться, и это говорит о том, что вы востребованы. Дружина есть, она работает и приносит пользу городу. Видя вас на улице, люди понимают, что они в определенной степени защищены», - обратился он к дружинникам. Василий Софин поздравил с 5-летней годовщиной именинников, поблагодарил за плотное взаимодействие, добавив, что «их работа видна и значима».

Владимир Воробьёв в своём выступлении от имени главы города, администрации Пскова и депутатов Псковской городской Думы поздравил представителей народных дружин с 5-летием и пожелал им здоровья, дальнейших успехов в деятельности на благо граждан. «Примите слова благодарности за труд, инициативность, желание навести порядок в городе, ответственность за судьбы людей и спокойствие горожан», - сказал он и вручил руководителю штаба народных дружин муниципального образования «Город Псков» приветственный адрес, в котором отмечается, что «псковские дружинники достойно выполняют свой гражданский долг, нередко рискуя жизнью. Благодаря их мужеству и смелости Псков становится безопаснее и спокойнее, комфортнее для жизни».

За большой личный вклад в обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования и в связи с 5-й годовщиной со дня образования народных дружин Пскова были награждены почетной грамотой главы Пскова Тамара Бойко, Ганнадий Борунов, Юлия Лионова, Александр Семёнов.

К поздравлениям присоединился Владимир Михайлов. Он пояснил, что администрация города была одной из первых, кто откликнулся на создание народных дружин. «В городе сформировались стабильные коллективы дружинников, это говорит о том, что есть возможность для дальнейшего совершенствования взаимодействия с органами внутренних дел. Впереди вас ждут новые свершения и успехи», - добавил он и вручил благодарственные письма представителям народных дружин.

Слова поздравления прозвучали от представителей общественных организаций. Председатель Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Виктор Саханёнок подчеркнул: «Отрадно, что с каждым годом количество дружинников не уменьшается, а растёт».

В ответном слове руководитель городского штаба ДНД Владимир Воробьев поблагодарил всех за плодотворную работу и пожелал новых успехов. Слова благодарности за сотрудничество были высказаны от имени дружинников.

Напомним, 5 лет назад состоялось учредительное собрание, на котором был обозначен порядок приема в народную дружину, задачи и перспективы работы организации. Эту дату можно считать днем воссоздания народных дружин в Пскове, в тот день 38 псковичей были приняты в ряды дружины. Узнать дружинников, патрулирующих улицы города самостоятельно в группах по 3-4 человека или совместно с полицейским, можно по красной повязке с надписью «ДНД». В основном это люди всех возрастов, в том числе и женщины. В настоящее время в Пскове действуют четыре народные дружины: «Центр», «Завеличье», «Запсковье» и «По безопасности дорожного движения» общей численностью 125 человек.