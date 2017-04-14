Иван Цецерский принял участие в обсуждении благоустройства городов в Москве

14:42, 14 апреля 2017, ПАИ

14 апреля глава Пскова, член Совета при президенте России по развитию местного самоуправления Иван Цецерский принял участие в заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации РФ в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

На заседании обсуждалась тема «Благоустройство территорий населенных пунктов: проблемы и пути их решения». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила важность поднятой темы и поручила председателю Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председателю Всероссийского Совета по местному самоуправлению Дмитрию Азарову выяснить, почему некоторые субъекты не имеют сегодня своих представителей в зале: «Или им не интересно благоустройство муниципалитетов, или нет понимания важности этой темы, заявленной на федеральном уровне».

Своими наработками и механизмами поделились представители регионов и муниципалитетов с разных уголков страны. Опыт столицы презентовал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Система работы по наведению порядка в Москве сопровождается участием населения через портал «Активный гражданин».

Валентина Матвиенко отметила важность заимствования опыта Москвы. По ее мнению, благоустройство возможно только тогда, когда есть четко действующая система, которая позволяет заинтересовать и жителей, и имеет налаженное взаимодействие с собственниками зданий и территорий, которые должны нести ответственность за содержание. «Необходимо прививать населению бытовую культуру», - сказала председатель Совета Федерации.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак отметил, что в этом году мобилизованы ресурсы не только отдельных, но всех субъектов страны, чтобы все территории общего пользования были приведены в порядок. Исходя из опыта законодательство будет приводиться к мировым стандартам.