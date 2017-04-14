О концлагерях и Второй мировой войне узнали молодые псковичи от бывших узников

14:51, 14 апреля 2017, ПАИ

Торжественная встреча-концерт нескольких поколений в Доме офицеров в Пскове завершила цикл мероприятий Псковского Красного Креста «Память, которой нет забвения», приуроченных к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Как сообщили Псковскому агентству информации в благотворительной организации, в зале собрались около 250 молодых людей - школьников и студентов, и более 120 очевидцев событий Второй мировой войны.

В Красном Кресте отметили, что для свидетелей войны День освобождения узников фашистских концлагерей, отмечаемый 11 апреля, «полон неизбывной горечи и великой силы, что позволила выстоять, пережить и остаться человеком». «Их биографии – настоящие уроки мужества для послевоенного поколения. Неслучайно молодые люди, пришедшие на встречу с огромным интересом и особым вниманием знакомились с фотовыставкой «Я живой свидетель» и воспоминаниями бывших узников фашистских концлагерей, опубликованных в специальном Вестнике Красного Креста, врученном каждому из присутствующих на встрече», - рассказали организаторы встречи.

«Для молодых людей такие встречи - уникальная возможность узнать о событиях минувшей войны из первых уст, - считают в Красном Кресте. - Живой рассказ свидетелей страшной эпохи не оставил равнодушными никого из зрителей. Тишина, стоявшая в концертном зале, была подтверждением неподдельного интереса к выступлениям почетных гостей. Бывшие малолетние узники фашизма – живые свидетели злодеяний нацистов. Встречи с ними, их воспоминания помогают подрастающему поколению осмыслить несправедливость и насилие во время войн, воспитать у молодежи неприятие идей национал- социализма, осознать ценность человеческой жизни и мирного существования».

Концертную программу подготовили творческие коллективы Дома офицеров: театр танца «Русские узоры», вокальная студия «Веселые нотки», ансамбль танца «Даглар», заслуженная артистка России Марина Курчавова, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Светлана Дмитриева, обладательница Премии «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева, Елизавета Степанова и другие.

После окончания встречи пожилые люди со словами признательности за заботу и внимание подходили к организаторам праздника. В свою очередь председатель Псковского регионального отделения РКК Пётр Василевский поблагодарил руководителей Дома офицеров и вручил благодарственные письма директору МБУК «Дом офицеров» Александру Ильенко и заместителю директора Светлане Васильевой, которая стала и режиссером, и ведущим великолепного концерта.

Дополнением к вечеру стали небольшие сладкие подарки от Псковского Красного Креста и живые цветы от ООО «Псковцвет» (руководитель Роман Закарян).

Помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, оказали добровольцы Псковского Красного Креста и «Молодой гвардии Единой России». Кроме того, финансовую поддержку Псковский Красный Крест получил от ООО «Технологический Центр «Техносвар КС» (руководитель Кирилл Шведов).

Напомним, что подобные встречи и другие мероприятия для бывших узников фашистских концлагерей проводятся в рамках благотворительного проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове». Проект реализуется Псковским региональным отделением Российского Красного Креста при поддержке отделения Немецкого Красного Креста из города-побратима Геры и финансирования немецкого фонда «Память, ответственность и будущее» (Берлин, Германия).