Снег и до +7 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 15 апреля

18:15, 14 апреля 2017, ПАИ

15 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -1 до -6 градусов, днем - от +2 до +7.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.