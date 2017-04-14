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Общество

Об ответственности в пожароопасный период предупредили сотрудники МЧС жителей Усвятского района

13 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС провели профилактический рейд в деревне Чурилово Усвятского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были обследованы 19 домовладений, под роспись проинструктированы 19 человек. Были распространены 22 агитационных материала. До граждан довели информацию об обстановке с пожарами на территории Усвятского района, основных причинах пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Также жителям деревни напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и рассказали о том, что на территории области с 24 марта установлен пожароопасный период, а также об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

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