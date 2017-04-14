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Общество

День медслужбы уголовно-исполнительной системы отметили сотрудники псковского УФСИН

В УФСИН России по Псковской области более 130 медицинских работников приняли поздравления с профессиональным праздником, который отмечается 14 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

День медицинской службы УИС был учрежден приказом ФСИН России в 2011 году. Исторические корни праздника уходят в 1829 год, когда известный врач-гуманист, основоположник пенитенциарной медицины Федор Гааз обратился к попечителю тюрем князю Голицыну с письменной просьбой о необходимости проверки состояния здоровья людей, содержащихся в тюрьмах.

На сегодняшний день в каждом учреждении УФСИН России по Псковской области действует филиал ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, работа которого направлена на обеспечение прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей на охрану здоровья, оказание медицинской помощи, медико-санитарное обеспечение, профилактику заболеваний.

В составе псковских филиалов ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России имеются бактериологическая, иммунологическая лаборатории, бактериологическая лаборатория по диагностике туберкулеза. Кроме того, деятельность медицинской службы включает в себя оказание квалифицированной медицинской помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы региона.

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