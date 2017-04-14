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Общество

Псковские курсанты распределены для прохождения службы в органах ФСИН России

В Псковском филиале академии ФСИН состоялось распределение курсантов четвертого курса для прохождения ими службы в территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Заседание комиссии по распределению выпускников 2018 года проходило под председательством заместителя директора ФСИН России действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса Олега Коршунова в режиме видеоконференцсвязи.

После того, как комиссия определила места прохождения службы курсантов по окончании образовательной организации, в актовом зале Псковского филиала академии ФСИН был оглашен протокол, согласно которому 49 курсантов из 31 региона России вернутся на службу в территориальные органы ФСИН России в соответствии с заключенными контрактами.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, обращаясь к четверокурсникам, особо отметил, что Федеральная служба исполнения наказаний предоставляет выпускникам возможность стопроцентного трудоустройства.

Начальник образовательной организации выразил надежду, что все курсанты успешно завершат свое обучение в Псковском филиале Академии ФСИН России и в будущем году приступят к исполнению своих служебных обязанностей в территориальных органах ФСИН России.

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