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Пять азиатов пытались незаконно перебраться в Евросоюз через Псковскую область

13 апреля сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали группу иностранных граждан, намеревавшихся незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, нарушителей поймали в районе деревни Чернолесье Пыталовского района.

Поздно вечером пограничный наряд, скрытно несущий службу по охране границы, услышал характерные звуки движения нескольких человек, а затем заметил группу лиц, двигающихся по лесу в сторону границы. В двухстах метрах от государственной границы пограничники задержали 5 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии в возрасте от 27 до 40 лет и сопровождавшего их гражданина Российской Федерации.

В результате проведенного первичного опроса пограничникам стало известно, что злоумышленники прибыли в Псковскую область из Москвы и рассчитывали незаконно перебраться из России в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

В настоящее время нарушители задержаны для проведения административно-процессуальных мероприятий и установления истинных мотивов предпринятой попытки незаконного пересечения государственной границы.

За совершенное деяние задержанные лица понесут соразмерное наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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