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Происшествия

Ударившему полицейского бутылкой псковичу грозит тюрьма

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 5 июля 2016 года сотрудник ГИБДД, возвращаясь с работы домой, увидел мужчину, который вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода, чем поставил под угрозу свою жизнь и здоровье, а также мешал движению потоков транспортных средств. Когда полицейский попытался увести нетрезвого пешехода с дороги, последний отреагировал неадекватно, ударив сотрудника несколько раз бутылкой по голове и туловищу.

Протрезвев, мужчина осознал всю опасность ситуации, в которой он находился, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отметили в Следственном управлении.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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