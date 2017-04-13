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Культура

VII Всероссийские Каверинские чтения стартуют в Пскове 19 апреля

19 апреля в Пскове пройдут традиционные Всероссийские Каверинские чтения. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной научной библиотеке, в этом году дата проведения чтений совпадает с днем 115-летия со дня рождения писателя Вениамина Каверина.

Мероприятие пройдет в рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад». Откроет VII Всероссийские Каверинские чтения директор ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» Наталья Волкова.  В этот день с 11:00 до 14:00 состоятся сессии «Жизнь и творчество писателя», «Путешествие в город Энск», «К 15-летию Музея романа «Два капитана».

С презентацией нового издания романа «Два капитана» выступит заведующий отделом рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки (Москва) Алексей Копейкин. Он расскажет о художниках-иллюстраторах произведений В. Каверина. Краевед Натан Левин проведет экскурсию «Кто такой Толя Р.?» по страницам произведения «Освещенные окна», исследователь творчества В. Каверина Татьяна Круглова пригласит на виртуальную экскурсию по каверинскому Пскову.

Кроме того, к 115-летию со дня рождения Вениамина Каверина краеведческий ресурс Псковской областной универсальной научной библиотеки «Псковиана» подготовил биографическую статью о писателе и в рамках «Псковских пятниц» - ролик «Диалог через 115 лет». «Псков неизменно присутствует в произведениях В. Каверина, за столетие многое переменилось и этот ролик – попытка сравнить эти изменения с воспоминаниями писателя. Для этого использованы цитаты из его книги–воспоминания «Освещенные окна», - рассказали в библиотеке.

Вениамин Каверин родился и провел свою юность в Пскове, неоднократно бывал в городе и прославил его своими произведениями. В июле 1995 года в Пскове был установлен памятник героям романа «Два капитана». Псковская областная библиотека для детей и юношества носит имя писателя, в 1996 году сотрудники создали литературно-патриотический клуб «Два капитана». В Пскове существует уникальный музей одного литературного произведения – романа «Два капитана».

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