Налоговые ставки для псковских турфирм предлагают снизить до 10%

16:25, 14 апреля 2017, ПАИ

В Псковское областное Собрание поступил проект закона о внесении изменений в региональный Закон «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания, законопроект разработал Государственный комитет области по экономическому развитию и инвестиционной политике. Он стал результатом обращения Общественного совета по туризму при областном Государственном комитете по культуре к спикеру регионального парламента Александру Котову.

В письме к председателю Собрания представители туристической отрасли региона сообщили, что в связи с переходом на новый федеральный классификатор видов экономической деятельности, туристические агентства переместились из одного раздела в другой, тем самым лишившись региональных налоговых льгот.

Александр Котов передал губернатору области Андрею Турчаку просьбу Общественного совета по туризму сохранить за туристическими фирмами возможность применять пониженные ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Внесённый в региональный парламент законопроект предусматривает снижение ставки налога для турфирм, работающих по упрощённой системе налогообложения, с 15 до 10 процентов.