Городскую среду обсудят участники дебатов «Единой России» в Пскове

17:29, 14 апреля 2017, ПАИ

15 апреля участники дебатов «Единой России» обсудят тему «Городская среда» и другие актуальные проблемы Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, дебаты проводятся в рамках подготовки к процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов от «Единой России» в Псковскую городскую Думу.

Первая дебатная площадка будет работать с 11:00 до 13:00 в средней общеобразовательной школе № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова по адресу: Псков, улица 23 Июля, дом 9. Темы, выбранные для дебатов, - «Доступность и качество образования» и «Городская среда».

В число участников мероприятия вошли заместитель директора ООО «ЛесоИндустрия» Юрий Климов, предприниматель Максим Москвитин, генеральный директор АО «Псковские коммунальные системы» Игорь Шеменев, директор ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Сергей Янкин.

Дебаты на второй площадке состоятся в такое же время. Они пройдут в здании Естественно-математического лицея № 20 по адресу: Псков, улица Текстильная, дом 18. Участники обсудят городскую среду, а также инфраструктуру и ЖКХ. Здесь встретятся директор ООО «Лекор-Инвест» Валерий Лесников, председатель Псковской областной организации ВОС Владимир Прокудин, предприниматель Илона Серова, помощник депутата Псковской городской Думы Диана Гринчишина.

Отметим, что дебаты можно наблюдать в онлайн режиме в соцсети «Одноклассники» и на сайте предварительного голосования.