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Общество

12 собак отловлены в Острове по просьбе жителей

На территории города Острова отловлены 12 собак. Животных осмотрели ветеринары, после чего их поместили для дальнейшей передержки в приют в деревне Грызавино Островского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на начальника Государственного управления ветеринарии региона Веру Баданину, отлов безнадзорных животных проводился по обращениям жителей города и эта работа будет продолжена.

Кроме того, отметила, Вера Баданина, с главой администрации Островского района Дмитрием Быстровым достигнута договоренность об оказании помощи приюту для бездомных животных, где находится на содержании около сотни собак. «В бюджете района нашли финансовую возможность по оплате труда двух сотрудников приюта. Однако приют также нуждается в помощи неравнодушных людей», — отметила она.

Добавим, что в рамках программы «Отлов и содержание безнадзорных собак в Псковской области на 2017 — 2019 годы» в регионе планируется отловить в 2017 году около 500 бродячих животных.

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