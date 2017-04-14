«МегаФон» делает скидку на вторую покупку

16:44, 14 апреля 2017, ПАИ

Приобретая любые мобильные устройства или аксессуары в салонах «МегаФона», жители Псковской области могут значительно сэкономить на следующей покупке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, участники акции, которая проводится оператором с 10 апреля до 14 мая, потратят при покупке второго гаджета или аксессуара (кроме модемов и роутеров) до 20% меньше от стоимости, указанной на ценнике.

«Развивая 4G сеть в Псковской области, мы так же заботимся о том, чтобы устройства с поддержкой этой технологии были доступны максимальному числу наших абонентов, именно поэтому мы регулярно проводим акции, снижая цены на оборудование», – говорит Александр Долгих, директор Псковского отделения «МегаФона». – Благодаря новой акции можно получить значительную скидку, это актуально для тех, кто желает сделать несколько покупок – к примеру, купить смартфон себе и планшет для близкого человека. Теперь сделать это можно на более выгодных условиях».

Механика акции такова: приобретая мобильное оборудование или аксессуары в салоне или интернет-магазине* компании «МегаФон», участник акции получает скидку 30% от потраченной суммы, которую можно использовать при следующей покупке. Скидка предоставляется по промо-коду, который направляется в SMS-сообщении на номер телефона, указанный покупателем. Воспользоваться скидкой можно через 14 дней после получения промо-кода, совершив новое приобретение и получив скидку до 20% от цены второго гаджета или аксессуара.

Как это будет выглядеть на практике? Вы приходите в салон «МегаФона» и покупаете смартфон – например, за 5 000 рублей. Это значит, что при второй покупке можно использовать «запас» в 1 500 руб. (это 30% от цены приобретенного смартфона). Приходите не ранее чем через две недели за вторым гаджетом – например, планшетом, который стоит 8 000 руб. – и покупаете его уже не за полную цену, а за 6 500 руб. Если ваш «запас» больше 20% от цены второй покупки, размер скидки, не использованный при оплате товара, аннулируется. Но в любом случае такое приобретение станет значительно более выгодным.

Получить купон с промо-кодом участники акции могут с 10 апреля по 14 мая 2017 года включительно. Воспользоваться промо-кодом можно до 30 июня 2017 года. Подробную информацию об акции можно узнать у консультантов ближайшего салона или на сайте оператора.

* продавец ОАО «МЕГАФОН РИТЕЙЛ», 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д.30, ОГРН 1027809220317