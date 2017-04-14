Победителем «Формулы успеха» стала стругокрасненская школьница

17:51, 14 апреля 2017, ПАИ

13 апреля в Пскове в общеобразовательной школе №47 прошел финал областного конкурса для лидеров детских общественных объединений «Формула успеха». Как сообщили Псковскому агентству информации в Доме детства и юношества «Радуга», в этом году участниками конкурса стали 12 школьников из 10 районов Псковской области.

В состав жюри пошли консультант отдела по государственной молодежной политике Государственного управления образования Псковской области Ольга Евдокимова, директор Медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин, а также заместитель директора Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга», председатель Псковской областной общественной детской организации «Радуга» Майя Семенова.

Перед конкурсной программой перед участниками мероприятия с приветственным словом выступил директор «Радуги» Владислав Семенов, который пожелал ребятам внимательности и собранности при выполнении заданий, а также достойно представить свою детскую организацию. Конкурс состоял из нескольких этапов: самопрезентации «Давайте знакомиться», где ребята рассказали о своем опыте организаторской деятельности и о работе детского объединения; «Мастер слова», где участники выражали свою позицию относительно актуальных социальных вопросов в обществе; «Социальное проектирование», где каждый школьник разработал свой небольшой проект на предложенную тему; «Прояви себя», где участникам предлагались игровые проблемные ситуации, для которых ребята должны были предложить эффективное решение.

Пока жюри подсчитывало баллы, представители Центра детского отдыха и оздоровления Екатерина Орлова и Никита Панфилов устроили для конкурсантов творческий мастер-класс по плетению браслета из бусин - шамбалы.

По итогам мероприятия жюри отметило общую подготовленность ребят к импровизационной части конкурса и интересные творческие визитки участников. Дипломом I степени награждена Наталья Монзуль (ДОО «Орлята», Стругокрасненский район, местечко Владимирский Лагерь), дипломом II степени – Ангелина Михайлова (ДОО «Радуга», Палкинский район), дипломом III степени – Софья Колосова (школьное самоуправление МБОУ «Плюсская СОШ», Плюсский район). Специальными дипломами за творческий подход и активную гражданскую позицию жюри отметило Анну Захарову (РДО «СТЭМ», ШДОО «Планета», Великолукский район) и Анастасию Савунову (ДОО «Бригантина», Красногородский район).