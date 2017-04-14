0
18:15
Снег и до +7 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 15 апреля
17:35
Мужчина на кухне - 2.0. № 9: Шоу-бизнес-ланч (ФОТО, ВИДЕО)
14:59
Определена программа кулинарных и творческих мастер-классов на выставке «Время отдыхать» в Пскове
13:16
С горохом и ситом спустились в подземелье Покровской башни будущие псковские экскурсоводы
11:59
Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017»
10:51
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию
09:57
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова
Еще новости
  • Коротко
Общество

Победителем «Формулы успеха» стала стругокрасненская школьница

13 апреля в Пскове в общеобразовательной школе №47 прошел финал областного конкурса для лидеров детских общественных объединений «Формула успеха». Как сообщили Псковскому агентству информации в Доме детства и юношества «Радуга», в  этом году участниками конкурса стали 12 школьников из 10 районов Псковской области.

В состав жюри пошли консультант отдела по государственной молодежной политике Государственного управления образования Псковской области Ольга Евдокимова, директор Медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин, а также заместитель директора Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга», председатель Псковской областной общественной детской организации «Радуга» Майя Семенова.

Перед конкурсной программой перед участниками мероприятия с приветственным словом выступил директор «Радуги» Владислав Семенов, который пожелал ребятам внимательности и собранности при выполнении заданий, а также достойно представить свою детскую организацию. Конкурс состоял из нескольких этапов: самопрезентации «Давайте знакомиться», где ребята рассказали о своем опыте организаторской деятельности и о работе детского объединения; «Мастер слова», где участники выражали свою позицию относительно актуальных социальных вопросов в обществе; «Социальное проектирование», где каждый школьник разработал свой небольшой проект на предложенную тему; «Прояви себя», где участникам предлагались игровые проблемные ситуации, для которых ребята должны были предложить эффективное решение.

Пока жюри подсчитывало баллы, представители Центра детского отдыха и оздоровления Екатерина Орлова и Никита Панфилов устроили для конкурсантов творческий мастер-класс по плетению браслета из бусин - шамбалы.

По итогам мероприятия жюри отметило общую подготовленность ребят к импровизационной части конкурса и интересные творческие визитки участников. Дипломом I степени награждена Наталья Монзуль (ДОО «Орлята», Стругокрасненский район, местечко Владимирский Лагерь), дипломом II степени – Ангелина Михайлова (ДОО «Радуга», Палкинский район), дипломом III степени – Софья Колосова (школьное самоуправление МБОУ «Плюсская СОШ», Плюсский район). Специальными дипломами за творческий подход и активную гражданскую позицию жюри отметило Анну Захарову (РДО «СТЭМ», ШДОО «Планета», Великолукский район) и Анастасию Савунову (ДОО «Бригантина», Красногородский район). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Снег и до +7 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 15 апреля
14 апреля 2017
Снег и до +7 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 15 апреля
Определена программа кулинарных и творческих мастер-классов на выставке «Время отдыхать» в Пскове
14 апреля 2017
Определена программа кулинарных и творческих мастер-классов на выставке «Время отдыхать» в Пскове
С горохом и ситом спустились в подземелье Покровской башни будущие псковские экскурсоводы
14 апреля 2017
С горохом и ситом спустились в подземелье Покровской башни будущие псковские экскурсоводы
Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017»
14 апреля 2017
Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017» 11
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию
14 апреля 2017
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию 10
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова
14 апреля 2017
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова 1
Ограничение движение будет введено на участках трассы Петербург - Псков 14 апреля
13 апреля 2017
Ограничение движение будет введено на участках трассы Петербург - Псков 14 апреля 1
«Псковавиа» примет участие в создании нового регионального самолёта
13 апреля 2017
«Псковавиа» примет участие в создании нового регионального самолёта

Идет загрузка...