Во время празднования Пасхи ФСБ призывает псковичей быть бдительнее

18:19, 14 апреля 2017, ПАИ

В связи с приближающимся днём празднования Пасхи УФСБ России по Псковской области призывает жителей региона к повышенной бдительности в местах отправления религиозного культа и на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В целях обеспечения общественной безопасности круглосуточно работает телефон доверия УФСБ Росcии по Псковской области, по которому можно сообщить о подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяниях, о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших; о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности.

«Для УФСБ России по Псковской области важна любая информация, которая поможет выявить и пресечь деятельность иностранных спецслужб, предотвратить террористические акты, выявить преступления коррупционной направленности, обеспечить безопасность граждан», - отметили в управлении.

Контактный телефон: 8 (8112) 66-22-66. Конфиденциальность полученной информации гарантируется.