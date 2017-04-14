Пять зон для выгула собак появятся в Пскове

17:47, 14 апреля 2017, ПАИ

По инициативе членов Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов состоялась встреча молодых активистов с председателем комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерием Наводкиным. Предметом обсуждения стали проблемы, связанные с содержанием домашних животных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

По мнению членов Молодёжного парламента, принятые на муниципальном уровне правила содержания собак и кошек исполняются только на бумаге. На деле неурегулированными остаются вопросы учёта домашних животных, выгула собак и привлечения граждан к административной ответственности за ненадлежащее содержание питомцев. Так, за 2016 год на владельцев собак, нарушавших правила содержания животных, были составлены всего десять протоколов об административных правонарушениях, к ответственности привлечены восемь человек.

Представитель городской администрации согласился с актуальностью вопросов, поднятых молодыми парламентариями, и отметил, что псковские власти заинтересованы в их решении. Валерий Наводкин сообщил, что скоро в Пскове появятся пять специально оборудованных зон для выгула собак, расположенных на Сиреневом Бульваре, Зональном шоссе, Инженерной, Кузбасской дивизии и Олега Кошевого.

В ходе беседы речь шла о повышении правосознания владельцев домашних животных и их ответственности не только за животных, но и за чистоту города. Кроме того, был поднят проблемный вопрос, связанный с захоронением трупов домашних животных – сейчас ни на территории Пскова, ни в его окрестностях нет специально отведённого для этого места.

По результатам встречи участники создали рабочую группу, которую возглавил член Молодёжного парламента Дмитрий Яковлев. Активисты планируют провести консультации с управляющими компаниями Пскова и ТСЖ, управлением городского хозяйства администрации Пскова и с зоозащитниками. Обобщенные предложения лягут в основу поправок в областной закон «О содержании и защите домашних животных», которые намерены подготовить члены Молодёжного парламента.