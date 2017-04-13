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В суд передано дело псковича, порезавшего возлюбленную и себя

Следственный отдел по городу Пскову следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя и передал его в суд. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 -  части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального СУСК.

По версии следствия, 30 ноября 2016 года в общежитии на улице Киселева в Пскове обвиняемый, поссорившись с сожительницей, трижды ударил её ножом в область груди, живота и бедра. Полагая, что убил возлюбленную, прошел в другое помещение, где нанес себе резаные раны в области обеих предплечий, после чего потерял сознание.

Вызванные соседями медицинские работники экстренно доставили потерпевшую в больницу, где ей потребовалось оперативное вмешательство. Псковичка  осталась жива. Мужчине же не потребовалась госпитализация.

В настоящее время к данному лицу продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

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