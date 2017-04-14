Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию открылись в Пскове

18:11, 14 апреля 2017, ПАИ

14 апреля в областном центре в районе набережной реки Псковы состоялось торжественное открытие традиционных Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», в состязаниях, которые проводятся в 23-й раз, в этом году участвуют более тысячи человек разных возрастных категорий от 9 до 75 лет из Псковской области, Санкт-Петербурга и Москвы, других регионов РФ и Белоруссии.

Программа соревнований предусматривает дисциплину «городской спринт», который пройдёт в центральной части города в районе Кремля. В рамках программы «Детский спорт» партии «Единая Россия» в городском спринте примут участие 6 классы образовательных учреждений Пскова. Во второй день участники будут разыгрывать награды в кроссе в районе деревни Соколово Печорского района. В заключение спортсмены будут состязаться на средней дистанции в лесах около поселка Середка.

Среди участников соревнований - чемпионы и призёры чемпионатов мира и Европы по спортивному ориентированию. Их участие связано с необходимостью знакомства с местностью перед предстоящими отборочными стартами в сборную страны, которые пройдут в рамках Чемпионата России в мае 2017 года в районе поселка Старый Изборск, пояснили в пресс-службе «Единой России». По итогам отборочных соревнований будет сформирована сборная России для участия в Чемпионате Мира в Эстонии.