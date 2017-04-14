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Общество

14 новых улиц появятся в Пскове

Сегодня, 14 апреля, состоялось заседание общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в Пскове под председательством заместителя главы администрации города Марии Михайловой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Члены комиссии обсудили макеты мемориальных досок трём заслуженным псковичам: Почётному гражданину Пскова, ветерану Великой Отечественной войны Сергею Павлову, много лет возглавлявшему городской Совет ветеранов; основателю Федерации бокса Пскова, известному спортсмену Северо-Запада России Евгению Лазебному и журналисту, писателю, краеведу Олегу Калкину. В ходе дискуссии было принято решение доработать дизайн макетов, их цветовую гамму и подготовить документы для рассмотрения на очередной апрельской сессии Псковской городской Думы.

Если депутаты одобрят увековечение памяти этих людей, то мемориальная доска Сергею Павлову появится на доме № 25-а по улице Красноармейской, Олегу Калкину - на доме № 11 по улице Гражданской, Евгению Лазебному - на на здании Центра единоборств (Крестовское шоссе, дом № 92).

На заседании комиссии также был представлен проект планировки новых улиц Пскова в районе Ваулино, рядом с объездной дорогой по направлению к Гдовскому шоссе. Там в настоящее время располагается массив для индивидуальной застройки. Председатель общественной комиссии Мария Михайлова рассказала о детальной проработке вопроса с привлечением архивных и научных документов.

В итоге вниманию членам комиссии был представлен список из 14 улиц: Рыбацкой, Ершовской, Талабской, Толбинской, Великопольской, Елизаровской, Середкинской, Спицынской, Илларионовской, Елизаветинской, Гурьяновской, Никандровской, Крыпецкой, Филофеевской. Присутствующие согласовали данный список. В ближайшее время будут подготовлены документы для вынесения на сессию гордумы.

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