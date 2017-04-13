Худрук и дирижёр ансамбля «Сказ» будет награждён медалью «За заслуги перед Псковом»

18:06, 14 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 14 апреля, Комитет по социальным вопросам и молодежной политике Псковской городской Думы вынес на сессию с рекомендацией «принять» вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» художественного руководителя и дирижёра ансамбля «Сказ» им. В. Г. Румянцева Константина Абабкова по ходатайству коллектива. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Также единогласно депутаты одобрили вынесение на сессию вопроса присвоения почетной грамоты гордумы самому ансамблю «Сказ». Кроме того, депутаты поддержали вопрос о награждении двух сотрудников детского сада № 18 «Солнышко» в связи с 50-летним юбилеем учреждения благодарственным письмом и почетной грамотой.