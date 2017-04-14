Сразу две встречи состоятся в предстоящие выходные в псковском клубе путешествий «Тропы»

18:05, 14 апреля 2017, ПАИ

В предстоящие выходные дни, 15 и 16 апреля, сразу две встречи пройдут в псковском клубе путешествий «Тропы». Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, в субботу мотопутешественник и блогер Александр Йорк расскажет о своей поездке на мотоцикле по самой высокой дороге мира - от Манали до города Лех (Гималаи), а в воскресенье известный российский путешественник Владимир Снатенков поделится историей о том, как он вместе со своей семьей в течение года сквозь 16 стран пересек Африку.

Начало встреч 15 и 16 апреля в 17:00. Пройдут они в медиахолле дирекции: Псков, улица Пушкина, до 13, 3 этаж.

Александр Йорк проехал в одиночку практически всю Южную и Юго-Восточную Азию, путешествовал по Индии, Непалу, Бирме, Филиппинам, Индонезии и Индокитаю. В 2012 году организовал проект путешествия по Индии «12 цветов» и за 6 месяцев проехал на индийском мотоцикле 12 тысяч километров по разным индийским штатам и Непалу. В 2013 году отправился на Филиппины, где также купил мотоцикл и проехал 8000 километров по различным островам. Вторая часть проекта называлась «12 островов».

Владимир Снатенков - известный российский путешественник и фотограф. Среди российских путешественников - лидер в спортивных программах по прохождению маршрутов в пустынях. Был участником экспедиций и походов в пустынях Кара-Кумы, Кызыл-Кумы, Муюн-Кумы (СНГ), Сахара, Ливийская пустыня (Африка), Сирийская пустыня, пустыня Негев, Вади-Рам (Ближ. Восток), Деште-Лут, Деште-Кевир, Мекран, Белуджистан (Иран), пустыня Санди (Пакистан), пустыня Тар (Пакистан, Индия), пустыни Такла-Макан и Гоби (Китай), пустыни Наска и Атакама (Ю. Америка), пустыня Намиб (Намибия), пустыня Калахари (Ботсвана), пустыня Гипсона, Симпсона (Австралия).

Проводит регулярно фотовыставки в Москве, в Санкт-Петербурге, в Европе, в представительствах РФ в далеких странах (Эфиопия, Танзания, Перу, Индия, Китай, Индонезия, Непал и т.д.). Сотрудничает с Этнографическим музеем имени Петра Великого (Кунсткамера), Русским Географическим обществом, институтом Этнографии имени М. Маклая, институтом Африки, университетом Дружбы Народов, издательством Большой Российской Энциклопедии, российскими и зарубежными журналами.

В 1996 провёл автоэкспедицию, длившуюся 6 месяцев, из Европы через север Африки по огромной части Азиатского материка (Иордания, Израиль, Сирия, Турция, Иран, Пакистан, Индия, Непал), включая сложные ландшафты Сахары, Каракорумской высокогорной трассы, азиатских пустынь. В последние 15 лет многократно в одиночку и с группами делал восхождения в Гималаях, на Тибете, на Каракоруме и Кунь-Луне, в Кордильерах и Андах, на Тянь-Шане и Памире, в том числе на 6 и 7-тысячники.

Путешествовал в сложных тропических районах (Амазония, впадина Пантанал, верховья Нигера, Нила, Конго, юго-восточные азиатские джунгли в Индонезии).

В пустынях Гоби и Сахара проходил 200 километровые маршруты в одиночку. Организовал фотоэкспедиции в удалённые районы России: в Сибирь, по северу, на Дальнем Востоке (Верхоянье, хребет Черского, Нижняя Тунгуска, плато Путорана, Таймыр, Камчатка, Чукотка, Карякия, остров Сахалин, Курилы, устья рек Оби, Енисея, Лены, Индигирки, Колымы и маршруты по побережью Охотского моря).

Встреча с Владимиром Снатенковым пройдёт в рамках проекта «Ветка», который предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

Подробности о мероприятиях в официальных сообществах проектов «Тропы» и «Молоко и Сено» в социальных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/travin_club

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