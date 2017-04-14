Почти 46 миллионов рублей поступят в казну Пскова за счёт аренды и продажи материальных активов

18:14, 14 апреля 2017, ПАИ

Комитет Псковской городской Думы по бюджету, налогам и финансовому контролю согласовал изменения в бюджет, доходная часть которого увеличивается на 45,9 млн рублей за счет поступлений от аренды, продажи материальных активов и экономии на торгах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, эти средства будут израсходованы на ремонт кровли школы№8, проектно-сметную документацию в рамках обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения в Городском культурном центре, субсидию МП «Горводоканал».

За счет передвижек внутри статей бюджета, будут выделены средства на ремонт воинских захоронений к 9 мая, кровли детского сада №34 и выполнение предписаний ГИБДД.

Кроме того, своё заседание перед сессией провёл комитет гордумы по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности под председательством Константина Болотина. По его решению на сессию выносится вопрос о согласовании крупной сделки МП «Псковские тепловые сети», связанной с хозяйственной деятельностью. Кроме того, комитет рассмотрел вопрос о реорганизации муниципального предприятия «Комбинат благоустройства» в муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба» с целью сохранения производственно-технической базы и коллектива специалистов, обслуживающих мосты и сети ливневой канализации в Пскове.