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Общество

18 жалоб на содержание территорий поступили в псковский Роспотребнадзор в марте

За март на  «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Псковской области поступили 198 обращений. 57 звонков касались вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия, 18 из них были о содержание территорий городских и сельских поселений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Кроме того, 12 обращений были о пищевых продуктах, продовольственном сырье, 7 -  об эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, 5 - об организации питания населения, 5 - о питьевой воде и питьевом водоснабжении, 4 - о сборе, использовании, обезвреживании, транспортировке отходов и столько же об условиях проживания в жилых помещениях.

По вопросам защиты прав потребителей поступили 140 звонков. При этом 112 жалоб были на нарушение правил продажи отдельных видов товаров, в том числе  продовольственных товаров (4);  текстильных, трикотажных швейных и меховых товаров и обуви (23), технически сложных товаров (52),  парфюмерно-косметических товаров (5),  изделий из драгоценных металлов и камней (4), лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (1), животных и растений (3), мебели (9), строительных материалов и изделий (4); непериодических изданий (1); непродовольственных товаров бывших в употреблении (1), продажа алкогольной продукции (5).

28 звонков были о нарушении прав потребителей при выполнении работ, оказании услуг, в том числе бытовых (10); транспортных (3), услуг телефонной связи (3), оказание услуг общественного питания (1), оказание медицинских услуг (3), оказание услуг ЖКХ (5), услуг по реализации туристского продукта (1), на деятельность кредитных организаций (2).

По другим темам поступило только одно обращение, оно касалось лицензирования и выдачи санитарно-эпидемиологического заключения.

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