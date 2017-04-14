Нерабочие очистные и несанкционированные свалки обнаружил Роспотребнадзор в Новосокольниках
Специалисты Роспотребнадзора вывили в Новосокольниках нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области
В частности, очистные сооружения возле ГБУЗ «Новосокольническая межрайонная больница» по улице Партизанской находятся в нерабочем состоянии, очистка канализационных стоков не производится. Из разрушенных переполняемых емкостей для сбора жидких бытовых отходов канализационные стоки изливаются на почву по уклону берега и в реку Малый Удрай, которая протекает по городу. Кроме того, не были предоставлены документы, подтверждающие контроль за сбрасываемыми сточными водами и качеством очистки, а также проект предельно допустимых сбросов и санитарно-эпидемиологического заключения на него.
Помимо этого, при выборочном обследовании территории Новосокольников обнаружили несанкционированные свалки бытового, строительного и коммунального мусора по улицам Бабахина, 54, Октябрьской, 73, Ленинской, 5 и 7, Новоселов, 1 и на перекрестке улиц Советской и Пушкина.
Также сотрудники Роспотребнадзора установили, что напряженность электрического поля и плотность магнитного потока на рабочем месте главного специалиста администрации и уровень искусственной освещенности рабочей зоны в кабинете главы администрации и на рабочем месте специалиста не соответствуют санитарным требованиям.
По результатам проверки за выявленные нарушения в отношении администрации городского поселения был составлен протокол об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП РФ, внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших их совершению.