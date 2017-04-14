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Общество

Участниками «космического» квеста стали псковские школьники

Российское движение школьников совместно с «Волонтёрами Победы» организовали в День космонавтики Всероссийский исторический квест «Первый. Космический», участниками которого стали более 50 школьников из Псковского педагогического комплекса и Многопрофильного лицея №4. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В основу игры был взят личный опыт лётчика-космонавта, председателя Российского движения школьников Сергея Рязанского и лётчика-космонавта Сергея Волкова. По легенде квеста, ребятам предстояло спасти мир от энергетической катастрофы. Школьники получили и исследовали пробы лунного грунта, исследовали объекты Солнечной системы, выбрали место для строительства лунной базы и выполнили массу иных задач на орбитальной станции. Все семь команд справились с заданиями, отметили организаторы. Команда победителей набрала 52 балла из 55 возможных.

Кроме того, председатель Псковского регионального отделения Российского движения школьников Юлия Александрова рассказала ребятам о деятельности регионального отделения РДШ и наградила самых активных участников квеста, также все школьники получили сертификаты об участии от "Волонтёров Победы".

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