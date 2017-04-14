Закононопроект о сохранении муниципальных аптек приняла в первом чтении Госдума

19:54, 14 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 14 апреля, депутаты Государственной Думы единогласно поддержали в первом чтении законопроект, инициатором которого был Александр Козловский. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки, документ содержит изменения в 44-й федеральный закон, которые позволят сохранить муниципальные и государственные аптеки.

Напомним, что с такой просьбой к депутату обратились жители разных районов Псковской области. Сейчас в силу положений 44-го ФЗ государственные и муниципальные аптеки лишены возможности закупать лекарственные препараты с конкретными торговыми наименованиями, что приводит к резкому сокращению ассортимента лекарств, которые люди не могут приобрести за собственные средства. «В сельских местностях, где отсутствуют частные аптечные организации, люди вовсе лишаются аптек», - пояснили в администрации.

Поэтому Александр Козловский вышел с инициативой внесения в закон изменений, исключающих государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую деятельность, из перечня организаций, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями федерального закона.

Как отметил депутат, «пробить» этот закон было непросто, потребовалось определенное время. Но теперь, после принятия в первом чтении, есть уверенность в том, что аптеки на селе удастся сохранить, добавил он.