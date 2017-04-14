На 51 тысячу оштрафованы продавцы сигарет в Псковской области

20:05, 14 апреля 2017, ПАИ

В I квартале текущего года в ходе проверок предпринимателей, занимающихся розничной продажей табачной продукции, сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области наложили штрафов на 51 тыс. рублей, в том числе на юридическое лицо - на 30 тыс., на должностное лицо - на 21 тыс. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, надзорные мероприятия осуществлены в отношении 11 субъектов предпринимательской деятельности на 29 объектах, в 17,2% случаев выявлены нарушения.

В ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали 7 тыс. 422 пачки табачной продукции, в том числе 771 импортную, и обнаружили 5 фактов нарушений законодательства. В частности, не были размещены знаки о запрете курения для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено. Также зафиксировано курение в неустановленных местах, несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией. Составлены 5 протоколов об административных правонарушениях.

В Роспотребнадзоре отметили, что одним из важных ресурсов, использование, которого позволяет повысить эффективность профилактической работы по реализации антитабачного законодательства, является разъяснительная работа среди населения Псковской области о вреде курения табака.

«Табак является второй по значимости причиной смертности в мире. Вызывает тревогу и тот факт, что сотни тысяч людей, которые никогда не курили, ежегодно умирают от болезней, вызванных вторичным табачным дымом», - пояснили в управлении.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что некоторые граждане в поиске легкого способа бросить курить переходят на курение кальяна. «Однако это далеко не так, и не избавляет от никотиновой зависимости, а в ряде случаев только усугубляет проблему, потому что курение кальяна – это все же курение. А, учитывая среднюю продолжительность ритуала курения кальяна, через легкие курильщика проходит объем дыма, равносильный 150 сигаретам», - заявили специалисты.

Так, специальный табак для кальяна содержит никотин, и его концентрация в 50 граммовой пачке 0,05 %. А это значит, что 50 граммовая пачка содержит 25 мг никотина, одной пачки хватает на 4-х кратную заправку кальяна. Выходит, что в одной заправке кальяна содержится 6,25 мг никотина, тогда как в сигарете содержится лишь 0,8 мг никотина. Таким образом, никотина в кальяне будет больше в 7,5 раз.

Кроме того, при использовании кальяна несколькими людьми сразу повышается риск заражения такими заболеваниями как туберкулез, гепатит В и различные респираторные инфекции.

«Нахождение в среде курильщиков кальяна в задымленном помещении некурящего человека приравнивается к пассивному курению и наносит существенный вред здоровью некурящего человека. К этому добавляются еще и продукты горения древесного угля, который используют для разжигания кальянов, - продолжили в Роспотребнадзоре. - Проведенные исследования среди любителей кальянов показали резкое повышение числа заболевания раком легких в сравнении с некурящими людьми. А медицинские статистические исследования, направленные на сравнение курильщиков кальянов и сигарет, говорят о том, что риск заболевания раком легких у обеих групп примерно равен».

«На сегодняшний день существует множество методов борьбы с курением. Однако независимо от того, какой способ будет применен в том или ином случае, преодоление вредной привычки должно осуществляться с помощью комплексного подхода, поскольку проблема никотиновой зависимости имеет и физический, и психологический компоненты», - заключили в псковском Управлении Роспотребнадзора.