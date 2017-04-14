О правильном использовании печей рассказали сотрудники МЧС жителям Печор

20:14, 14 апреля 2017, ПАИ

14 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС провели профилактический рейд в городе Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Участники рейда провели беседы с населением, проинструктировали по мерам пожарной безопасности 14 человек, распространили 27 агитационных материалов по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также по правилам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

До граждан довели информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб и обстановку с пожарами на территории Печорского района.