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Общество

О правильном использовании печей рассказали сотрудники МЧС жителям Печор

14 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС провели профилактический рейд в городе Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Участники рейда провели беседы с населением, проинструктировали по мерам пожарной безопасности 14 человек, распространили 27 агитационных материалов по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также по правилам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

До граждан довели информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб и обстановку с пожарами на территории Печорского района.

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