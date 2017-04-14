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Общество

Учения по ликвидации природных пожаров пройдут в Псковской области

С 17 по 19 апреля Главное управление МЧС России по Псковской области примет участие по отработке вопросов ликвидации природных пожаров и обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Целями учения являются совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава органов управления и сил МЧС России и РСЧС по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и организации жизнеобеспечения населения; совершенствование приемов и способов ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты населения; проверка реальности планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, надежности систем управления, связи и оповещения; выполнение мероприятий по ликвидации ЧС, наращиванию группировки сил и средств, организации практических действий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС; совершенствование вопросов взаимодействия и обмена информацией федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций при ликвидации ЧС; повышение эффективности применения сил и средств при ликвидации ЧС.

Командно-штабное учение будет проходить в три этапа. На первом планируется приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон, на втором – организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. На третьем этапе будут отработаны вопросы ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров, а также выполнение практических мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров.

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