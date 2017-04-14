0
19:54
Закононопроект о сохранении муниципальных аптек приняла в первом чтении Госдума
18:15
Снег и до +7 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 15 апреля
17:35
Мужчина на кухне - 2.0. № 9: Шоу-бизнес-ланч (ФОТО, ВИДЕО)
14:59
Определена программа кулинарных и творческих мастер-классов на выставке «Время отдыхать» в Пскове
13:16
С горохом и ситом спустились в подземелье Покровской башни будущие псковские экскурсоводы
11:59
Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017»
10:51
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию
Еще новости
Общество

Информационный день для ветеранов устроил Центр устойчивого развития в Печорах

14 апреля в Печорах прошел информационный день. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в районную библиотеку были приглашены малоимущие граждане, инвалиды, бывшие малолетние узники концлагерей, ветераны, пережившие блокаду Ленинграда. Собравшиеся получили ответы на накопившиеся вопросы от представителей Ассоциации юристов Псковской области, местных нотариусов, правоведов, общественных активистов, представителей администрации и депутатского корпуса. 

«Молва теперь опережает наши приезды в районы,- рассказал организатор встречи, руководитель Центра устойчивого развития региона Семен Никонов.- Можно говорить о сложившейся традиции и формате наших информационных дней. Повестку дня в Печорах сформировали вопросы наследственного права, оплаты коммунальных услуг, применения льготного законодательства. Иногда разговор переходил в обсуждение отношений с молодым поколением. Помимо практической помощи, печорские ветераны, некоторые из которых приехали из деревень, получили возможность лишний раз побыть вместе, вспомнить былое». 

Встреча прошла в рамках проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области», который реализуется в рамках благотворительной программы «Место встречи: диалог», осуществляемой CAF Россия при поддержке Фонда «Память, ответственность и будущее».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Закононопроект о сохранении муниципальных аптек приняла в первом чтении Госдума
14 апреля 2017
Закононопроект о сохранении муниципальных аптек приняла в первом чтении Госдума
Снег и до +7 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 15 апреля
14 апреля 2017
Снег и до +7 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 15 апреля
Определена программа кулинарных и творческих мастер-классов на выставке «Время отдыхать» в Пскове
14 апреля 2017
Определена программа кулинарных и творческих мастер-классов на выставке «Время отдыхать» в Пскове
С горохом и ситом спустились в подземелье Покровской башни будущие псковские экскурсоводы
14 апреля 2017
С горохом и ситом спустились в подземелье Покровской башни будущие псковские экскурсоводы
Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017»
14 апреля 2017
Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017» 11
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию
14 апреля 2017
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию 10
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова
14 апреля 2017
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова 1
Ограничение движение будет введено на участках трассы Петербург - Псков 14 апреля
13 апреля 2017
Ограничение движение будет введено на участках трассы Петербург - Псков 14 апреля 1

Идет загрузка...