Информационный день для ветеранов устроил Центр устойчивого развития в Печорах

20:48, 14 апреля 2017, ПАИ

14 апреля в Печорах прошел информационный день. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в районную библиотеку были приглашены малоимущие граждане, инвалиды, бывшие малолетние узники концлагерей, ветераны, пережившие блокаду Ленинграда. Собравшиеся получили ответы на накопившиеся вопросы от представителей Ассоциации юристов Псковской области, местных нотариусов, правоведов, общественных активистов, представителей администрации и депутатского корпуса.

«Молва теперь опережает наши приезды в районы,- рассказал организатор встречи, руководитель Центра устойчивого развития региона Семен Никонов.- Можно говорить о сложившейся традиции и формате наших информационных дней. Повестку дня в Печорах сформировали вопросы наследственного права, оплаты коммунальных услуг, применения льготного законодательства. Иногда разговор переходил в обсуждение отношений с молодым поколением. Помимо практической помощи, печорские ветераны, некоторые из которых приехали из деревень, получили возможность лишний раз побыть вместе, вспомнить былое».

Встреча прошла в рамках проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области», который реализуется в рамках благотворительной программы «Место встречи: диалог», осуществляемой CAF Россия при поддержке Фонда «Память, ответственность и будущее».