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Культура

Выставочный зал Псковского музея закрылся до 18 апреля

С 14 апреля по 18 апреля выставочный зал Псковского музея-заповедника (Некрасова, 7) будет не доступен для посещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Временное закрытие связано с монтажом картины Г. Н. Горелова «Ведут псов-рыцарей во Псков», которую привезут в Псков из собрания Иркутского областного художественного музея имени В. П. Сукачева в честь 755-летия Ледового побоища.

Напомним, выставка запланирована в рамках двустороннего соглашения между Иркутским областным художественным музеем и Псковским государственным объединением историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. Сотрудники музея уже начали готовить картину для транспортировки в Псков, где она пробудет до конца мая. Картина Гавриила Горелова «Ведут псов-рыцарей во Псков» является одной из самых больших в собрании музея. Её размеры 2 на 4 метра. 

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