Наценки на яблоки в регионах проверит Минпромторг

20:58, 14 апреля 2017, ПАИ

Министерство промышленности и торговли РФ проверит ценообразование на яблоки, которые выращивают на юге России и отправляют на продажу в другие регионы. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам рабочей поездки в Ингушетию, пишет ТАСС.

Поводом для такого решения послужило то, что цена выращенных на Северном Кавказе яблок сильно отличается от их стоимости в магазинах в других субъектах РФ. Так, в первом случае яблоки продаются по 30-40 рублей за килограмм, а во втором цена может достигать100 рублей.

По словам Дениса Мантурова, будет проведена работа с торговыми сетями, чтобы в ручном режиме найти компромисс. "Так, чтобы это было выгодно и производителям яблок, и торговым сетям, и чтобы потребитель был заинтересован приобретать конкурентоспособный российский товар", - пояснил министр.

Он также сказал, что посетил логистический центр в Ингушетии с целью оценить проблему завышенных цен на яблоки, произведенные в Северо-Кавказском федеральном округе.