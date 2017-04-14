120 миллионов потратят власти Москвы на экипировку волонтеров Кубка конфедераций и ЧМ-18

21:13, 14 апреля 2017, ПАИ

120 миллионов рублей планируют потратить власти Москвы на экипировку городских волонтеров Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы на портале госзакупок.

Исполнителю будет необходимо разработать не менее четырех вариантов дизайна одежды волонтеров для каждого из указанных мероприятий. В один комплект формы для волонтера Кубка конфедераций должны входить куртка, поло, брюки-шорты, кепка, сумка через плечо, значок и упаковочная сумка, а в комплект волонтера на ЧМ-18 по футболу, кроме выше перечисленного, - еще кроссовки и часы. Утвердит работу ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер», который является заказчиком.

Экипировка потребуется для 2,22 тысячи волонтеров на Кубке конфедераций и 6 тысяч на ЧМ по футболу.

Проведение аукциона запланировано на 10 мая.