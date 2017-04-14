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Псковичи завоевали медали на соревнованиях по велоспорту в Ялте и Майкопе

Псковские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по велоспорту среди юниоров в Ялте (групповая гонка)  и среди женщин в Майкопе (многодневная гонка). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.  

Константин Некрасов занял первое место, Тимофей Шерстнёв - третье. В женской гонке третьей стала псковичка Маргарита Сырадоева.

Спротсмены занимаются под руководством Заслуженного тренера России Юрия Карпенкова, Вячеслава Тарасова и Елены Клочковой.

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