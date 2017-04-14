Псковичи завоевали медали на соревнованиях по велоспорту в Ялте и Майкопе
Псковские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по велоспорту среди юниоров в Ялте (групповая гонка) и среди женщин в Майкопе (многодневная гонка). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Константин Некрасов занял первое место, Тимофей Шерстнёв - третье. В женской гонке третьей стала псковичка Маргарита Сырадоева.
Спротсмены занимаются под руководством Заслуженного тренера России Юрия Карпенкова, Вячеслава Тарасова и Елены Клочковой.