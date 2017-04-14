Возле здания бывшего кинотеатра в Невеле наведут порядок

22:26, 14 апреля 2017, ПАИ

В Невеле около здания бывшего кинотеатра «Ракета» благоустроят территорию. Об этом сообщает районная газета «Невельский вестник».

Собственник здания и прилегающего к нему земельного участка А. Разумовский рассказал, что планируется заасфальтировать часть территории, прилегающей к дорожному полотну со стороны улицы Комсомольской, сделать газон, привести в порядок кустарники и соединить участок возле магазина и благоустроенную площадку на улице Рошаля. Все необходимые документы прошли согласование в администрации городского поселения «Невель».

«Что же касается остальной территории - вопрос находится в стадии разработки и принятия решения», - отметили в издании.