Чище и зеленее стал городской парк в Великих Луках

21:36, 14 апреля 2017, ПАИ

14 апреля представители великолукских СМИ и пресс-службы администрации города вышли на субботник, который проводится в этом году уже в третий раз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники субботника убрали территорию городского парка между краеведческим музеем и улицей Клевцова. К журналистам присоединились и активисты общенародного фронта, которые помогли с уборкой и высадили в парке молодые деревья – саженцы дуба. "Теперь эта часть парка, через которую проходит привычный маршрут многих великолучан, стала чище и зеленее", - отметили в пресс-службе городской администрации.

Великолучан также призывают присоединиться к субботникам.