Месячник по благоустройству проходит в Порхове

22:47, 14 апреля 2017, ПАИ

С 1 по 30 апреля в Порхове проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству. В конце марта администрация города приняла соответствующее постановление, сообщает районная газета «Порховский вестник».

Всем предприятиям и организациям, владельцам частных домов в течение этого месяца необходимо привести в порядок территории вокруг своих зданий, домов, других строений. Администрация городского поселения также призывает жителей города принять активное участие в весенней уборке, выйти на субботники на закреплённые за организациями и учреждениями участки.

Отделению ГИБДД предложено организовать контроль за соблюдением Правил дорожного движения при перевозке сыпучих, жидких грузов и мусора, а также правил парковки автотранспорта на придомовых территориях жилых домов.

Рейд рабочей комиссии по вопросам благоустройства для подведения итогов месячника состоится 28 апреля.