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Спорт

Порховская каратистка заняла третье место на Первенстве Европы в Берлине

Десятиклассница школы № 1 города Порхова Софья Золотченко выступила в составе сборной России на Первенстве Европы по киокушинкай-карате в Берлине. В личном зачёте порховичка завоевала «бронзовую» медаль, пишет газета «Порховский вестник». 

Софья Золотченко становилась обладательницей разных титулов и наград на состязаниях по бальным танцам, карате, лёгкой атлетике. Девушка занимается карате под руководством тренера ДЮСШ города Порхова Константина Бабичева с десятилетнего возраста, и по результатам многочисленных состязаний она была включена в состав сборной России по карате. Вместе с ней в столицу Германии поехали два юноши из Санкт-Петербурга и 64 каратиста из других городов России. 

Порховская спортсменка отметила прекрасную организацию соревнований, по её словам, «всё проходило чётко с немецкой дотошностью». 500 спортсменов из 24 европейских стран состязались на 6 татами и разыграли 43 комплекта наград. В возрастной группе и весовой категории порховички за победу сражались 9 девушек. В итоге борьбы с представительницами Польши и Израиля она заняла третье место, пропустив вперёд каратисток из Болгарии и Венгрии. Также «бронзу» получила еще одна спортсменка из сборной России. 

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